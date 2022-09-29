Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС | 360°

Мир 29 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС ВГА Энергодара опровергла сообщения о возгорании во втором энергоблоке ЗАЭС РИА «Новости»

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Сообщения о возгорании во втором энергоблоке Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности, заявили власти Энергодара. Ранее такая информация появилась в местном Telegram-канале и ряде СМИ.

«Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», — подчеркнул сотрудник администрации в комментарии ТАСС.

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Ранее информация о том, что на ЗАЭС якобы произошло возгорание, опубликовал Telegram-канал «Главное в Энергодаре». Там же выложили фото, на котором виден столб дыма в районе объекта. Но вскоре этот пост удалили.

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Readovka со ссылкой на источник сообщила, что возгорание произошло не во втором энергоблоке ЗАЭС, а на территории станции. По словам источника издания, это произошло после атаки беспилотника, но реактору ничего не угрожает. При этом в администрации города эти данные пока не комментировали.

В конце августа специалисты подключили к энергосети второй энергоблок Запорожской АЭС.

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