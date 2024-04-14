Спецоперация 14 апреля 2024, 07:35 Российские военные уничтожили минометный расчет на Херсонском направлении Минобороны: ВС России уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали миномет ВСУ в бою на правом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Расчет 82-миллиметрового миномета „Поднос“ морпехов Черноморского флота уничтожил миномет ВСУ, который действовал на Херсонском направлении на правом берегу Днепра», — отметили в пресс-службе.

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В ведомстве уточнили, что у расчета было несколько минут на вычисление исходных данных, занятие огневой позиции и произведения первого выстрела. В результате атаки миномет ВСУ оказался уничтожен.

Также в Минобороны отметили, что ВСУ не оставляю попыток высадиться на левый берег Днепра, однако все подразделения противника уничтожают еще на подходе к земле.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ начали подготовку к уличным боям в подконтрольном им Херсоне. По его словам, противника приготовил позиции в многоквартирных жилых домах.