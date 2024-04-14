Мир 14 апреля 2024, 03:38 ВСУ начали готовиться к уличным боям в Херсоне Сальдо: ВСУ активно готовятся к уличным боям в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские войска активно взялись за подготовку подконтрольного им города Херсона к уличным боям. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов. Такие же действия производятся на блокпостах, баррикады возводят на вторых-третьих от Днепра линиях улиц», — отметил он.

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Сальдо уточнил, что украинских военных интересуют некоторые ключевые направления с учетом возможностей штурма ВС России Херсона с реки. Также под оборону приспособили позиции в многоквартирных домах.

По словам главы региона, российским военным отлично известно о действиях противника и при освобождении Херсона эти данные учтут.

Ранее в пригороде Херсона ВС России разбомбили здание, бывшее место дислокации СБУ. Также военнослужащие взрывали плавсредства ВСУ на Днепре, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов.