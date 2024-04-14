14 апреля 2024, 03:38
ВСУ начали готовиться к уличным боям в Херсоне
Сальдо: ВСУ активно готовятся к уличным боям в Херсоне
Украинские войска активно взялись за подготовку подконтрольного им города Херсона к уличным боям. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов. Такие же действия производятся на блокпостах, баррикады возводят на вторых-третьих от Днепра линиях улиц», — отметил он.
Реклама
Сальдо уточнил, что украинских военных интересуют некоторые ключевые направления с учетом возможностей штурма ВС России Херсона с реки. Также под оборону приспособили позиции в многоквартирных домах.
По словам главы региона, российским военным отлично известно о действиях противника и при освобождении Херсона эти данные учтут.
Ранее в пригороде Херсона ВС России разбомбили здание, бывшее место дислокации СБУ. Также военнослужащие взрывали плавсредства ВСУ на Днепре, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов.
Военные
ВСУ
Ситуация в Херсоне
Херсон
Херсонская область
Владимир Сальдо
Реклама
Реклама