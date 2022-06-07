Шойгу заявил об освобождении значительной части ЛНР и ДНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца в ходе спецоперации. Об этом написал ТАСС.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе городов Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу.

В частности, полностью под контролем ВС РФ и сил ЛНР находятся жилые кварталы Северодонецка. На освобожденных территориях находится 57% мощностей металлургической промышленности Украины. Кроме того, порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме, они готовы к отгрузке зерна. Мариупольский морской порт, как отметил Шойгу, уже принял первые грузовые суда.

Также глава Министерства обороны рассказал, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, а 14 газовых, два нефтяных месторождения, 33 угольные шахты работают без перебоев после перехода под контроль ЛНР и ДНР.

Шойгу также заявил, что за последние 10 дней спецоперации ВС РФ уничтожили 51 единицу иностранной боевой техники, которой снабдили Украину. Общее число украинских военнопленных составляет 6489 человек.

Кроме того, по словам Шойгу, Минобороны РФ и РЖД создали возможности для возобновления железнодорожного движения между Россией, территорией Украины, Донбассом на шести участках.