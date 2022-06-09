ВСУ заминировали территорию завода «Азот» в Северодонецке, предварительно загнав в подвал около 300 мирных жителей. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Есть у нас информация, что там (на территории завода — прим. ред.) где-то триста человек мирных, которых они загнали в какой-то подвал и заминировали все», — сказал Алаудинов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, самостоятельно мирные жители не могут покинуть завод, ВСУ прикрываются ими как живым щитом. Из-за этого в ходе операции по освобождению предприятия приходится действовать максимально аккуратно, чтобы не навредить удерживаемым там людям.

«По сути, они стали живым щитом, чтобы мы не могли свою работу делать в том формате, в котором мы ее делали», — пояснил собеседник агентства.

В начале июня глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что большая часть украинских войск покинула Северодонецк. Сейчас 70% территорий находится под контролем сил Народной милиции ЛНР, написало РИА ФАН.