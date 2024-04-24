Спецоперация 24 апреля 2024, 08:35 Украинские войска в Донбассе сбросили химбоеприпасы кустарного производства Марочко: ВСУ стали чаще применять химические боеприпасы под Сватово и Кременной РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины стали чаще использовать боеприпасы с отравляющими веществами, в том числе кустарного производства. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА «Новости» о применении таких снарядов в районе Сватово, Кременной и Лисичанска.

«На Сватовском и Кременском участке противник увеличил частоту использования химических боеприпасов. <…> При химических атаках боевиками используются фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли», — сказал он.

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Офицер сообщил, что кустарно произведенные боеприпасы сбрасывали с дронов в районе Кременной и Лисичанска. По словам Андрея Марочко, некоторые снаряды начинили веществами с раздражающим и нервнопаралитическим эффектом.

Украинские подразделения задействовали в зоне СВО американские химические боеприпасы. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил «360», что использованные в них вещества могли спровоцировать паралич дыхания и остановку сердца.