Спецоперация 27 июня 2023, 08:46 ВСУ применили химические боеприпасы под Соледаром Отставной офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ применили химоружие под Соледаром Flickr

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Украинские боевики применили химические боеприпасы для удара по российским позициям под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на свои источники на передовой.

Он пояснил, что при детонации выделяется едкий дым, вызывающий «жжение кожного покрова», а вдыхая его, люди теряют сознание. Сейчас войска радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают, какой тип отравляющего вещества применили ВСУ.

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Только в 2023 году ВСУ уже несколько раз использовали на фронте химическое оружие. В марте, например, химические боеприпасы применили на Донецком направлении, в апреле — на Запорожском. В мае военкоры сообщали о подобном случае на Ореховском направлении — уточнялось, что от примененного химоружия также можно потерять сознание.

Украинские подразделения даже не скрывают, что пускают в ход запрещенное вооружение.