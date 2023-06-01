01 июня 2023, 13:30
Украинские войска пытались отбить Артемовск — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытались отбить Артемовск, но ВС России дали отпор
Украинские войска пытались отбить Артемовск, нанося удары по флангам. Российские силы дали им отпор. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин рассказал об этом на полях форума «Какая Украина нам нужна?» в Москве, сообщило РИА «Новости».
«Есть попытки работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции. <…> Попытки купируются нашими подразделениями», — сказал он.
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Разминирование города продолжилось. По словам Дениса Пушилина, на это потребуются месяцы, потому что осталось много взрывных устройств, в том числе в виде ловушек, и неразорвавшихся снарядов.
Врио главы ДНР призвал денацифицировать и демилитаризовать всю территорию Украины. Он сказал, что нужно сделать это, не оставляя неосвобожденных территорий, иначе в будущем их превратят в плацдарм для новых нападений на Россию.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об освобождении Артемовска 20 мая, на следующий день информацию подтвердило Минобороны. Штурм продолжался 224 дня.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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