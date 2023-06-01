Спецоперация 01 июня 2023, 13:30 Украинские войска пытались отбить Артемовск — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытались отбить Артемовск, но ВС России дали отпор РИА «Новости»

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Украинские войска пытались отбить Артемовск, нанося удары по флангам. Российские силы дали им отпор. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин рассказал об этом на полях форума «Какая Украина нам нужна?» в Москве, сообщило РИА «Новости».

«Есть попытки работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции. <…> Попытки купируются нашими подразделениями», — сказал он.

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Разминирование города продолжилось. По словам Дениса Пушилина, на это потребуются месяцы, потому что осталось много взрывных устройств, в том числе в виде ловушек, и неразорвавшихся снарядов.

Врио главы ДНР призвал денацифицировать и демилитаризовать всю территорию Украины. Он сказал, что нужно сделать это, не оставляя неосвобожденных территорий, иначе в будущем их превратят в плацдарм для новых нападений на Россию.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об освобождении Артемовска 20 мая, на следующий день информацию подтвердило Минобороны. Штурм продолжался 224 дня.