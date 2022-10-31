Украинские войска обстреляли Сватово и Алчевск в ЛНР | 360°

31 октября 2022, 07:18
Украинские войска обстреляли Сватово и Алчевск в ЛНР
Вооруженные силы Украины выпустили по Алчевску в ЛНР две ракеты HIMARS
Утром 31 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта Луганской Народной Республики — Сватово и Алчевск. Они использовали ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Первый обстрел зафиксировали по Сватово. В 04:08 украинские военные выпустили по населенному пункту одну ракету. Спустя почти полтора часа, в 05:33, атаковали Алчевск. По нему нанесли удар двумя ракетами HIMARS.
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В последний раз, по данным представительства, ВСУ обстреливали территорию ЛНР 29 октября. Тогда под ударами оказался Первомайск. В этом случае украинские военные тоже применяли РСЗО HIMARS. Погибла мирная жительница 1991 года рождения.
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Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал журналистам, что примкнувшие к ВСУ иностранные наемники передумали и стали отказываться воевать. Из-за этого в украинских войсках происходят серьезные стычки, вплоть до смертельных случаев.
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