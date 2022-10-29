Иностранные наемники в ЛНР отказались воевать на стороне Украины | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 18:59 Иностранные наемники в ЛНР отказались воевать на стороне Украины Помощник главы ЛНР Киселев: наемники устроили конфликт из-за отказа воевать на стороне ВСУ РИА "Новости"

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Иностранные военные, приехавшие воевать на стороне ВСУ, отказываются идти в бой. Ситуация провоцирует серьезные конфликты в среде наемников. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев ТАСС.

«Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев», — отметил он.

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По словам Киселева, в среде иностранных солдат происходят серьезные внутренние разборки, вплоть до смертельных исходов.

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Киселев уже рассказывал подробности, как наемники из Польши отказались идти в наступление после неудачных боев на Краснолиманском направлении. Поляки уничтожили группу украинских националистов, которая старалась восстановить в их рядах дисциплину.

Минобороны России заявило, что за сутки высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили больше 40 иностранных наемников в районе города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Большая часть военных оказалась гражданами Польши, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».