Мирная жительница погибла в ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 08:54 Мирная жительница погибла в ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ СЦКК ЛНР сообщил о гибели мирной жительницы в ходе обстрелов ВСУ РИА "Новости"

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Мирная жительница погибла в Луганской Народной Республике в ходе обстрелов со стороны украинских националистов. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Боевики обстреляли населенный пункт Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив две ракеты.

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«Мирная жительница 1991 года рождения погибла в результате обстрела», — сообщили в СЦКК.

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Также снаряды украинских военных полностью разрушили жилой дом, повредили еще восемь жилых домов и три гражданских легковых автомобиля.

Ранее представитель республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что российские военные отбили попытку наступления ВСУ на населенный пункт Кременная. По его словам, подразделения боевиков понесли серьезные потери.

Кроме того сообщалось, что ВС РФ отразили наступление националистов в районе населенного пункта Сватово.