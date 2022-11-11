Спецоперация 11 ноября 2022, 06:53 ВСУ обстреляли Розовку и Докучаевск Украинские войска в ДНР обстреляли ракетами HIMARS Розовку, артснарядами Докучаевск РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины утром 11 ноября обстреляли два населенных пункта Донецкой Народной Республики — Розовку и Докучаевск. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Село Розовка в Шахтерском районе атаковали с позиций в Константиновке в 04:50. По нему выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Город Докучаевск обстреляли спустя 10 минут из Новомихайловки. Украинские артиллеристы использовали четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

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Командование ВСУ стянуло к линии соприкосновения в Запорожской области тысячи иностранных наемников, рассказал журналистам член главного совета региона Владимир Рогов. В том числе прибыли бойцы из Польши и Грузии.

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Кроме того, они привлекли террористов из арабских стран. Разведчики узнали об этом, прослушав переговоры украинских военных. Среди их бойцов оказались, например, участники «Джебхад ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в России).