Спецоперация 17 ноября 2022, 14:35 Украинские войска обстреляли Донецк 20 ракетами РСЗО «Град» Представительство ДНР в СЦКК: по Донецку выпустили 20 ракет РСЗО «Град» Telegram

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из боевых машин реактивной системы залпового огня «Град». Они выпустили из Карловки 20 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Удар нанесли в 12:57 по Киевскому и Куйбышевскому районам. Венные насчитали 20 ракет РСЗО «Град». Информацию подтвердил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

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Украинские военные 17 ноября обстреляли Донецк не меньше восьми раз, в том числе — Пролетарский район. Они использовали артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и РСЗО HIMARS. Пострадал детский сад в микрорайоне Текстильщик, частные жилые дома в Куйбышевском районе, микрорайон Щегловка. Кроме того, под обстрелы в ДНР попали Горловка, Макеевка и Ясиноватая. РИА ФАН показало последствия одной из атак.

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ВСУ регулярно обстреливают Донецк. В среду в центре города прогремели два мощных взрыва. Кроме того, под Донецком нашли двигатель от американской ракеты AGM-88 HARM с вышедшим сроком годности.