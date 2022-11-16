Важное 16 ноября 2022, 14:57 Два сильных взрыва прозвучали в Ворошиловском районе Донецка ТАСС: два сильных взрыва прозвучали в центре Донецка

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В центре Донецка прозвучало два мощных взрыва, сообщил ТАСС. Подробности уточняются.

Звуки взрывов были слышны в Ворошиловском районе. В целом сегодня, судя по сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), под ударом ВСУ находятся Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По Киевскому району в 09:50 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров, а начиная с 12:48 украинские боевики трижды обстреляли Киевский и Куйбышевский район, выпустив в общей сложности девять снарядов того же калибра.

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Также сегодня в течение дня под удар попадали Харцызск, Макеевка и Горловка. Данных о новом ударе в СЦКК нет.

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Накануне военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «360», что взятие Павловки в ДНР под контроль ВС России отодвинет позиции ВСУ от Донецка и уменьшит воздействие на жилые массивы: именно из Павловки украинские боевики часто били по столице ДНР. Кроме того, очередная победа российских войск позволит держать под огневым контролем пути снабжения украинской армии.