Спецоперация 17 ноября 2022, 07:47 Жители нашли под Донецком 30-летний двигатель от американской ракеты РИА «Новости»: под Донецком нашли двигатель просроченной противорадиолокационной ракеты

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Двигатель американской ракеты AGM-88 HARM нашли под Донецком. На обломки боеприпаса с истекшим сроком годности наткнулись местные жители, сообщило РИА «Новости».

На корпусе осталась маркировка. Судя по ней, высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM изготовили в 1991 году, срок гарантии истек 25 лет назад. Специалисты предположили, что она не попала в цель, и сработала программа самоуничтожения.

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Вооруженные силы Украины используют ракеты такого типа. Например, AGM-88 HARM наносили удары по Белгородской области и Донецку. В первом случае украинские военные пытались уничтожить местную систему противовоздушной обороны, во втором — дома в центра города.

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Власти США подготовили очередной пакет военной помощи Украине строимостью 400 миллионов долларов. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинской армии поставят системы противовоздушной обороны, в том числе для борьбы с беспилотниками. Кроме того, американцы передадут бронемашины, гранатометы, артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS.