Пять жителей ДНР получили ранения за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 08:46 Поделиться Telegram

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Viber Пять жителей ДНР получили ранения за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ Штаб теробороны ДНР: пять человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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За минувшие сутки пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики со стороны украинских войск. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 25 сентября до 08:00 26 сентября, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики ранены пять мирных жителей», — сказано в Telegram-канале штаба.

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Кроме того, в штабе заявили о ночных обстрелах со стороны Украины территории Ясиновского коксохимического завода и Калининского района Донецка.

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«Под удар артиллерии попала улица Волочаевская в Калининском районе города, повреждено остекление частных домов», — отметили в штабе.

Украинские военные с позиций в Красногоровке также ведут обстрел жилых кварталов Кировского района Донецка, Горловки и ее окрестностей.

В штабе обратили внимание, что ВСУ применяют артиллерию калибром 155 миллиметров, а также вооружение калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали центр Горловки. Обстрел вели по школе, аптеке, газопроводу и жилым домам. Пострадали два ребенка.

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