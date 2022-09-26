Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 08:15 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами СЦКК ДНР: ВСУ открыли огонь по Донецку снарядами образца войск НАТО РИА «Новости»

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Украинские военные утром 26 сентября в очередной раз обстреляли Донецк снарядами образца войск НАТО. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

В общей сложности ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка. Под огнем оказался Киевский район Донецка.

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Также ранее стало известно, что украинские вооруженные формировании ударили по Кировскому, Ленинскому и Куйбышевскому районам Донецка, использовав боеприпасы калибра 152 и 155 миллиметров.

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В ДНР с 23 по 27 сентября проходит референдум о присоединении региона к России. После трех дней голосования явка составила 76,09%.

Глава республики Денис Пушилин сообщал, что украинские войска сосредоточили серьезную группировку на севере ДНР. Он не исключал, что противник попробуют организовать масштабное наступление на позиции союзных войск.

Профессор дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров также заявлял, что украинские военные постараются нарастить интенсивность обстрелов Донбасса.

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