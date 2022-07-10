Украинские военные выпустили 22 снаряда по Донецку

Украинские войска за 20 минут обстреляли шесть районов Донецка, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Первый обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксировали в воскресенье в 04:20 по московскому времени. Украинские военные выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Киевскому и Пролетарскому районам Донецка, сказано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

Спустя 20 минут, в 04:40 украинские войска обстреляли Калининский и Буденновский районы города. В этот раз они выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

За прошедшие сутки из-за атак со стороны украинских войск в ДНР погибли два мирных жителя, еще 11 человек получили ранения, сообщили в СЦКК ДНР. Также 9 июля украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике. Они нанесли удары из американской системы залпового огня HIMARS. По данным представительства ЛНР, украинские военные выпустили шесть снарядов.