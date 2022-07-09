Украинские военные ударили по Алчевску из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике. Они ударили по городу из американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12:40 с направления Артемовск (Бахмут) по Алчевску с применением РСЗО HIMARS», — написало представительство в своем Telegram-канале.

Изначально говорилось об одной ракете, но позже эту информацию уточнили. По данным представительства ЛНР, всего украинские военные выпустили шесть снарядов. В результате атаки повредилось остекление и кровля шести жилых домов.

Источник фото: t.me/LPR_JCCC

«Также повреждены остекление и ограждение предприятия „Коммунарскстрой“» — отметили в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине военной помощи на 400 миллионов долларов. ВСУ получат четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Также в очередной пакет военной помощи войдут артиллерийские снаряды.