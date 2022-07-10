Более 10 мирных жителей ДНР пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

За прошедшие сутки из-за атак со стороны украинских войск в ДНР погибли два мирных жителя, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 9 июля 2022 года составляет 13 человек (двое погибли, 11 ранены)», — указано в сообщении Центра в Telegram-канале.

Также 9 июля украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Они ударили по городу из американской системы залпового огня HIMARS. Изначально информация поступала об одной ракете, но позже данные уточнили. В общей сложности, по данным представительства ЛНР, украинские военные выпустили шесть снарядов. В результате атаки повредилось остекление и кровля шести жилых домов.