Спецоперация 02 декабря 2022, 14:17 Украинские военные с февраля лишились более 500 самолетов и вертолетов Минобороны РФ: за время спецоперации войска уничтожили 336 самолетов и 177 вертолетов ВСУ Викимедиа

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Армейская авиация Украины с начала спецоперации потеряла 513 воздушных судов. Только за последние сутки Вооруженные силы России сбили два самолета, рассказал журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Самолет МиГ-29 засекли над населенным пунктом Украинка, а Су-25 — у Никольского Донецкой Народной Республики. Если в первом случае сработала истребительная авиация, то во втором по самолету ударили подразделения противовоздушной обороны. Кроме того, за сутки сбили семь беспилотников у Сватово, Червонопоповки, Краснореченского, Голиково и Сторожевки Луганской Народной Республики, а также Егоровки в ДНР. В общей сложности с февраля российские войска уничтожили 2599 дронов, 336 самолетов и 177 вертолетов.

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На Краснолиманском направлении сорвали попытку ВСУ напасть в направлении Червонопоповки, погибли более 100 бойцов. В плен сдались 11 человек. Над Сватово ЛНР, Егоровкой и Новоандреевкой перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха».

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