02 декабря 2022, 13:38
Российские военные не позволили ВСУ напасть под Червонопоповкой в ЛНР
Минобороны России: подразделения ВСУ рассеяли при попытке пойти на Червонопоповку в ЛНР
Вооруженные силы Украины попытались пойти в атаку в сторону Червонопоповки в Луганской Народной Республике. Российские нанесли ответный удар и рассеяли их, погибли более 100 человек. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Три ротные тактические группы ВСУ отправились в бой на Краснолиманском направлении, но далеко продвинуться не смогли - их накрыли огнем артиллерии и армейской авиации. Подразделения рассеяли и отбросили на прежние позиции, нападение в районе Червонопоповки провалилось. В общей сложности за сутки на этом направлении погибли или получили ранения более 100 украинских солдат.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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