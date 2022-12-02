02 декабря 2022, 13:38
Минобороны сообщило об 11 сдавшихся в плен украинцах за сутки
Минобороны России: 11 солдат ВСУ сдались в плен за сутки
На Краснолиманском направлении за сутки сдались России 11 солдат вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
"На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Украинские войска в результате огневого поражения "были рассеяны и отброшены на исходные позиции".
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Потери противника за сутки составили более 100 человек убитыми и раненными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа и два танка.
Из боевиков ВСУ 11 человек сдались в плен.
Минобороны РФ
ВСУ
Красный Лиман
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