Спецоперация 24 января 2023, 08:14 Власти Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск Представитель Запорожской области Рогов: российская армия вскрыла позиции ВСУ в регионе

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Российские военные смогли вскрыть позиции украинских националистов при наступательных действиях в Запорожской области. Об этом заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сказал он.

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Рогов добавил, что благодаря тактическим успехам ВС России и хорошей работе артиллерии, а также авиации, линия фронта постепенно сдвигается к северу региона, а украинские силы каждый день несут большие потери в военнослужащих и военной технике.

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Ранее член главного совета администрации региона заявлял, что основные наступательные действия армии России на Запорожском направлении ведутся в районе городов Гуляйполе и Орехов.

Запорожская область вошла в состав РФ осенью 2022 года по итогам референдума. Однако украинская сторона не признала этот факт и продолжает атаковать территорию. Под контролем российских сил находится свыше 70% региона, под контролем киевского режима — город Запорожье.