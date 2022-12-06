Спецоперация 06 декабря 2022, 11:16 Украинские военные обстреляли Старобельск из HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Старобельску две ракеты HIMARS РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины напали на город Старобельск. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня рассказало в Telegram-канале о попадании двух ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.

Обстрел произошел 6 декабря, в 09:00. По Старобельску выпустили две ракеты из реактивной системы, которую украинским военным поставили из США. Информацию о жертвах и разрушениях в представительстве не получили. В последний раз Старобельск обстреливали 3 декабря, никто не пострадал.

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В понедельник ВСУ обстреляли Алчевск и Врубовку шестью ракетами РСЗО HIMARS и восемью ракетами из РСЗО «Град». Они попали в жилые дома, учебные корпуса, общежития и библиотеку Донбасского государственного технического института, а в также ресторан «Кругозор». В общей сложности погибли семь человек, еще 30 получили ранения.

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебросили на Купянское и Краснолиманское направления своих лучших бойцов. Он предположил, что командование опасается прорыва своей линии обороны.