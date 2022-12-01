01 декабря 2022, 10:31
Власти ЛНР сообщили о переброске на два направления элитных резервов ВСУ
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают силы на Краснолиманское и Купянское направления
Вооруженные силы Украины забрасывают элитные бригады на Купянское и Краснолиманское направления. Украинское командование пошло на этот шаг, поскольку боится прорыва обороны. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в комментарии ТАСС.
По его словам, Союзные силы показывают успехи на этом направлении.
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«В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада — прим. ред.)», — рассказал Марочко.
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Он отметил, что такое решение связано не только с опасениями за свою линию обороны, но и с провальными попытками штурма российских позиций.
Марочко ранее сообщал, что противник каждый день в течение двух последних месяцев пытается прорвать оборону союзных сил в районе городов Кременная и Сватово. При этом националисты действуют с Купянского и Краснолиманского направлений. Однако Народная милиция ЛНР 29 ноября сорвала наступление националистов на Сватово.
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