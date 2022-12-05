Спецоперация 05 декабря 2022, 10:10 Обстрел общежития в Алчевске унес жизни трех человек Мэрия Алчевска сообщила о трех жертвах обстрела общежитий ракетами РСЗО HIMARS Telegram-канал «Алчевские новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли общежития Донбасского государственного института, в которых находились переселенцы и строители. Ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS сильно повредили одно из трех зданий, под завалами нашли тела трех погибших. Об этом рассказал Луганскому информационному центру глава городской администрации Альберт Апшев.

Он сказал, что один человек умер, еще двое предположительно погибли — их еще не освободили из-под завалов. Пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии, к врачам с травмами обратились еще более 10 человек.

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Обстрел произошел в 05:55, по трем общежитиям Донбасского государственного института выпустили шесть ракет американской РСЗО HIMARS. Здания, по словам Альберта Апшева, использовали не только студенты — в них находился пункт временного размещения переселенцев и место жительства строителей, которые приехали восстанавливать Луганскую Народную Республику.

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Одно из зданий обрушилось на треть, с девятого по шестой этажи, и находится в критическом состоянии, рассказал глава администрации. Два других остались без окон и части кровли. Коммунальщики отключили тепловой контур и слили систему теплоснабжения. Фотографии разрушений опубликовал Telegram-канал «Алчевские новости».