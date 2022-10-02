Украинские военные обстреляли ЛНР из HIMARS | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 07:47 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные обстреляли ЛНР из HIMARS Украинские военные атаковали Нижнюю Дуванку в ЛНР из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Всего боевики выпустили четыре ракеты типа M31 GMLRS, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Также утром националисты атаковали Макеевку, Горловку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, применив снаряды натовского калибра 155 миллиметров, боеприпасы калибром 152 и 122 миллиметра.

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Накануне под сильный обстрел националистов попали несколько районов Донецка, всего погибли семь человек, есть раненые.

Утром в воскресенье сработала система противовоздушной обороны в Новой Каховке, сообщалось о десяти взрывах.

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