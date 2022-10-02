Система противовоздушной обороны сработала в Новой Каховке | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 05:58 Поделиться Telegram

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Viber Система противовоздушной обороны сработала в Новой Каховке Администрация Новой Каховки: система ПВО сработала в городе, прозвучало около 10 взрывов РИА «Новости»

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Сирена воздушной тревоги прозвучала в Новой Каховке в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города в Telegram-канале.

По данным военно-гражданской администрации, было слышно около 10 воздушных взрывов.

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«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги <…> Работает ПВО: около 10 воздушных взрывов», — сказано в сообщении ВГА города.

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Накануне украинские боевики снова устроили обстрел Новой Каховки. Военно-гражданская администрация (ВГА) сообщала тогда, что после начала работы российской системы ПВО раздалось более 10 воздушных взрывов.

До этого сообщалось, что весь город и ближайшие населенные пункты остались без газоснабжения. В ходе очередного обстрела украинские войска повредили областной трубопровод. Для ремонта на место выехали аварийные бригады. Также из-за обстрела со стороны ВСУ без света остался микрорайон Восточный города Таврийска.

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