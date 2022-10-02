ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР | 360°

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ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

СЦКК ДНР сообщил об обстрелах Горловки, Макеевки и Яковлевки со стороны ВСУ

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Украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр  контроля и координации огня.

Под огнем боевиков оказались Горловка, Яковлевка и Макеевка. Всего националисты выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

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Накануне украинские военные атаковали Донецк, при обстрелах погибли семь человек, сообщал территориальный штаб обороны.

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Также ВСУ нанесли удар по городу Энергодар в Запорожской области, а один из снарядов попал в отводящую трубу тепловой электростанции.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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