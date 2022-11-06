Минобороны России рассказало о геройском поступке старшего лейтенанта Чеботарева | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 21:33 Минобороны России рассказало о геройском поступке старшего лейтенанта Чеботарева Минобороны России: старший лейтенант Чеботарев профессионально организовал оборону рубежа Пресс-служба Минобороны

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Минобороны России в официальном Telegram-канале рассказало о новых героях специальной военной операции на Украине. В их числе оказался старший лейтенант Вадим Чеботарев.

Российский батальон, в составе которого находился взвод под командованием Чеботарева, закрепился на позиции и организовал ее оборону. Солдаты ВСУ стали сооружать переправу, чтобы атаковать подразделение и взять рубеж.

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Старший лейтенант оценил положение и оперативно разместил артиллерийский расчет на огневой позиции. Чеботарев действовал очень грамотно, уничтожив противника и его военную технику. В Минобороны России подчеркнули, что именно благодаря высокому профессионализму старшего лейтенанта этот рубеж остался за военнослужащими ВС РФ.

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Ранее сообщалось, что Киев тщательно скрывает боевые потери. По словам находящегося в ЛНР украинского военнопленного Александра Барляна, власти не хотят платить денежную компенсацию семьям погибших солдат. При больших потерях у Украины нет средств, чтобы выплатить по 15 миллионов гривен за погибшего.