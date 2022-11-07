Зеленский заявил, что более 4,5 миллиона украинцев остались без электричества | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 00:36 Зеленский заявил, что более 4,5 миллиона украинцев остались без электричества Зеленский: более 4,5 миллиона украинцев остались без электричества РИА "Новости"

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Более 4,5 млн человек остаются без электричества на Украине, наибольшее их число — в Киеве и Киевской области, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением, сообщил президент Владимир Зеленский. Его слова передал Telegram-канал RT.

Аналогичное заявление сделал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его мнению, каждый житель Киева чувствует неудобства, связанные с веерными отключениями. Однако именно временные отключения помогают энергетикам стабилизировать систему страны, подытожил он.

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На Украине с 20 октября начался режим экономии электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры. Российские военные наносят удары по энергетическим объектам с 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

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Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники написали, что власти Киева рассматривают возможность эвакуации жителей на случай полного отключения электричества. Город могут покинуть порядка трех миллионов человек.