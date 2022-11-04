Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, Днепре и Никополе | 360°

04 ноября 2022, 00:13
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, Днепре и Никополе
В трех населенных пунктах Украины слышны взрывы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Звуки взрывов зафиксированы в пригороде Запорожья, Днепре и Никополе, сообщили украинские средства массовой информации.
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Воздушную тревогу 2 ноября объявили в девяти областях Украины, среди них Днепропетровская и Запорожская области.
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На Украине начались веерные отключения электричества. Под ограничения попали Днепропетровская и Кировоградская области страны. Режим экономии электроэнергии в стране ввели с 20 октября, после начавшихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.
В центральных и северных регионах Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Ограничения ввели в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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