Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, Днепре и Никополе | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 00:13 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, Днепре и Никополе РИА "Новости"

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В трех населенных пунктах Украины слышны взрывы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Звуки взрывов зафиксированы в пригороде Запорожья, Днепре и Никополе, сообщили украинские средства массовой информации.

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Воздушную тревогу 2 ноября объявили в девяти областях Украины, среди них Днепропетровская и Запорожская области.

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На Украине начались веерные отключения электричества. Под ограничения попали Днепропетровская и Кировоградская области страны. Режим экономии электроэнергии в стране ввели с 20 октября, после начавшихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В центральных и северных регионах Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Ограничения ввели в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях