Графики почасовых отключений электроэнергии ввели на Украине | 360°

Мир 02 ноября 2022, 10:32 Графики почасовых отключений электроэнергии ввели на Украине «Укрэнерго» сообщила о введении графика почасовых отключений света в стране freepik

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Почасовые отключения электроэнергии ввели в центральных и северных регионах Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Графики ввели в действие с шести утра.

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«Диспетчерский центр „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате почасовых отключений для потребителей», — говорится в сообщении.

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Ограничения ввели в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Их объяснили необходимостью уменьшить нагрузку на сети, сбалансировать энергосистемы и избежать повторных аварий.

Ранее исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что на складах Украины не осталось оборудования для восстановления энергосистемы страны. Он добавил, что страна сейчас работает над тем, чтобы получить оборудование «от партнеров».