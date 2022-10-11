Взрывы прогремели в Одесской области — СМИ | 360°

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Взрывы прогремели в Одесской области — СМИ

РИА «Новости»: взрывы прогремели в Одесской области

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Взрывы прозвучали в Одесской области этим утром. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Сообщают о взрывах в Одессе, предварительно ПВО. Сообщается о пролете ракет над Одесской областью», — сказано в сообщении издания «Страна Украина» в Telegram.

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Кадры, на которых, предположительно, показаны прилеты ракет, появились в Сети.

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Также говорится о взрывах в Виннице, Запорожье, Очакове, Николаеве, уточнил телеканал «Звезда».

Ранее 11 октября СМИ написали о воздушной тревоге по всей Украине. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила, что свыше 300 населенных пунктов остаются без света.

Также утром во вторник председатель Винницкой ОГА Сергей Борзенко заявил, что два дрона-камикадзе «Герань-2» атаковали Ладыжинскую ТЭС в Виннице. По данным СМИ, тепловая электрическая станция выведена из строя.

Украина

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