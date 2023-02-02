Спецоперация 02 февраля 2023, 22:32 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области RT: на Украине сообщили о взрывах в Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрывы произошли в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские СМИ.

Никаких подробностей произошедшего не отмечается. Telegram-канал «Воздушная тревога» ранее сообщал о сигналах в этом регионе. По его данным, тревогу объявили в Харьковской области в 20:06.

Реклама

В Министерстве обороны России днем 2 февраля сообщили, что за минувшие сутки российские военные нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 105 районах. В частности, на Купянском направлении российские бойцы ликвидировали свыше 25 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, а также два автомобиля. Также российские военные нанесли поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град» в районе Волчанска.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявлял, что ВСУ стали использовать глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений погибших бойцов на севере ЛНР. Это, по его словам, делается, чтобы скрыть реальные потери среди украинских бойцов.