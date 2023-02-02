02 февраля 2023, 15:11
Российские войска поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки
Минобороны назвало потери ВСУ за сутки на всех направлениях
Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 105 районах. Об этом сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении российские военные уничтожили более 25 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Кроме того, в районе Волчанска ВС РФ нанесли поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».
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Свыше 100 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30 ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.
На Донецком направлении российские военные уничтожили до 50 бойцов противника, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской армии составили более 65 человек. Кроме того, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин и двух автомобилей ВСУ.
Специальная военная операция РФ на Украине
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