Спецоперация 02 февраля 2023, 15:11 Российские войска поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки Минобороны назвало потери ВСУ за сутки на всех направлениях РИА «Новости»

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Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 105 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении российские военные уничтожили более 25 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Кроме того, в районе Волчанска ВС РФ нанесли поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».

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Свыше 100 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30 ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.

На Донецком направлении российские военные уничтожили до 50 бойцов противника, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской армии составили более 65 человек. Кроме того, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин и двух автомобилей ВСУ.