Спецоперация 02 февраля 2023, 07:58 Марочко раскрыл, как Украина скрывает свои потери Экс-офицер Марочко: ВСУ скрывают потери и делают братские могилы в воронках от артиллерии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины стали использовать глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений погибших бойцов на севере Луганской Народной Республики, чтобы скрыть свои реальные потери. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении на севере ЛНР вооруженные формирования Украины устраивают стихийные захоронения. Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии», — рассказал он.

Реклама

По предварительным данным, есть пять таких захоронений, в каждом из которых может находиться по десять тел. Марочко выдвинул предположение, что командование украинской армии сделала их для сокрытия реальных потерь, ведь у ВСУ есть возможность эвакуировать тела погибших.

Ранее подполковник ЛНР в отставке сообщил, что заградотряд Вооруженных сил Украины убил трех своих военных, которые пытались сбежать с позиций у села Макеевка в Луганской Народной Республике.