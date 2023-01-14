Спецоперация 14 января 2023, 17:02 Украинские СМИ сообщили о взрывах сразу в трех областях страны «Страна»: в трех областях Украины прозвучали взрывы Публичное достояние

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В трех областях Украины произошли взрывы в субботу 14 января. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Страна».

По данным канала, взрывы прогремели в Виннице и Николаевской области. Также о звуках взрыва сообщили в Кривом Роге и в Хмельницкой области.

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Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области. При этом глава администрации области Максим Марченко призвал жителей укрыться в безопасное место.

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Как сообщил УНИАН, ракеты летят в сторону Киева, Днепра и Полтавы. При этом одна Одесская область не включила режим воздушной тревоги. В других регионах страны работают сигналы оповещения.

Власти Киева днем 14 января сообщили о разрушении критически важного инфраструктурного объекта.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении за прошедшие сутки. Российские войска уничтожили более 30 украинских боевиков, ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника.