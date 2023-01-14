Спецоперация 14 января 2023, 15:20 ВСУ потеряли на Купянском направлении более 30 военных за прошедшие сутки Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска за прошедшие сутки ударили по подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны на Купянском направлении. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — добавил он

Реклама

Конашенков также сообщил, что всего за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 30 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Реклама

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня и 8040 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение поставить танки на Украину, стоящие на вооружении королевской армии. Разговор между Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сегодня 14 января.