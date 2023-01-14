14 января 2023, 13:20
Власти Киева сообщили о критическом повреждении объекта инфраструктуры в городе
Администрация Киева сообщила о попадании в объект инфраструктуры
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. Об одном из таких попаданий в Киеве сообщила городская военная администрация 14 января утром.
«Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ждите официальную информацию. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении.
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Ранее о взрывах в Киеве сообщили украинские СМИ. Однако власти не спешили уведомить население о мерах безопасности.
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Между тем МИД Украины попросил США усилить военную помощь. Глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба еще раз напомнил госсекретарю Энтони Блинкену о важности получения западных танков для нужд ВСУ.
Пока чиновники обсуждали варианты поддержки, в США предложили объявить импичмент президенту Джо Байдену, обвинив в военных преступлениях на Украине и ряде других стран. На этой неделе стало известно, что Байден хранил секретные документы у себя в доме.
США
Киев
Украина
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