Спецоперация 14 января 2023, 13:20 Власти Киева сообщили о критическом повреждении объекта инфраструктуры в городе Администрация Киева сообщила о попадании в объект инфраструктуры

Читать 360tv в

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. Об одном из таких попаданий в Киеве сообщила городская военная администрация 14 января утром.

«Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ждите официальную информацию. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее о взрывах в Киеве сообщили украинские СМИ. Однако власти не спешили уведомить население о мерах безопасности.

Реклама

Между тем МИД Украины попросил США усилить военную помощь. Глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба еще раз напомнил госсекретарю Энтони Блинкену о важности получения западных танков для нужд ВСУ.

Пока чиновники обсуждали варианты поддержки, в США предложили объявить импичмент президенту Джо Байдену, обвинив в военных преступлениях на Украине и ряде других стран. На этой неделе стало известно, что Байден хранил секретные документы у себя в доме.