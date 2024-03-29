Спецоперация 29 марта 2024, 04:54 Украинские СМИ лгали об успехах ВСУ в Запорожье Пленный боец ВСУ Прокунин: украинские СМИ врали об успехах ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Пленный боец ВСУ Анатолий Прокунин заявил, что украинские СМИ искажали реальное положение дел на Запорожском участке фронта. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, в отпуске после ранения он смотрел новости и удивился, когда увидел, как подается ситуация у Работино в Запорожской области. Прокунин вспомнил, что его там ранили, сослуживцы погибли, вокруг все было разбито и разбомблено, а тут сообщается об успехах украинской армии.

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«И по новостям, за этот день, получается, говорят, что ВСУ сделали успех на Работино, прошли вглубь два километра. Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» — заявил пленный.

Ранее Прокунин рассказал, как смог выжить при танковой атаке, когда российская бронемашина обстреляла американский БМП Bradley. По его словам, все, кто с ним был, погибли, а его жестко контузило и ранило в голову.

Еще раньше Минобороны России сообщило об уничтожении бойцами ВС РФ 370 выявленных целей ВСУ в зоне СВО, в числе которых были опорные пункты и позиции полевой артиллерии.