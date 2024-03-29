Спецоперация 29 марта 2024, 04:34 Пленный боец ВСУ рассказал, как выжил при танковой атаке в зоне СВО Пленный боец ВСУ рассказал, как выжил при ударе ВС РФ по Bradley в Запорожье Freepik

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Пленный украинский солдат Анатолий Прокунин рассказал, как ему удалось выжить во время атаки российского танка на американскую БМП Bradley. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, тогда у него был первый выход. Его вместе с сослуживцами вывезли из Работино под Новопокровку в Запорожской области. После того, как рампа открылась и они выбежали в бронемашину угодил российский снаряд. Шел танковый обстрел.

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Прокунин уточнил, что он выбежал предпоследним.

«Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало», — рассказал пленный.

После ранения его отправили сначала в госпиталь, а потом в отпуск. Пленный признался, что хотел дезертировать, но спустя месяц его нашли, причем приехали пять патрулей. Его вернули в часть, но не на Запорожское направление, а уже на Донецкое.

Ранее другой украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ бросило солдат на позициях во время бегства из Авдеевки. По его словам, они сами попытались уйти, но заблудились, а когда увидели русских солдат, то сразу сдались в плен.