Спецоперация 26 марта 2024, 05:52 Российские военные поразили 370 целей ВСУ Минобороны: группировка войск «Центр» уничтожила 370 целей ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали 370 выявленных целей ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, в том числе 20 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии», — уточнил представитель военного ведомства.

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По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные также уничтожили шесть танков, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и семь автомобилей. Противник также потерял до 120 человек личного состава.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее на Западе сообщили, что украинцы теряют уверенность мв возможностях украинской армии вернуть под контроль утраченные территории.

Помимо этого, священник, служивший в колонии для украинских военнопленных, отметил, что они не хотят возвращаться на Украину, а также удивляются хорошему отношению со стороны россиян.