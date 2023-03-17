Спецоперация 17 марта 2023, 09:27 Украинские силовики развернули под Артемовском мобильный крематорий Экс-офицер Марочко: ВСУ развернули мобильный крематорий у села Миньковка под Артемовском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские силовики запустили мобильный крематорий в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Северо-западнее Артемовска, в населенном пункте Миньковка, отмечена работа мобильного крематория», — рассказал Марочко.

Реклама

Он обратил внимание, что комплекс развернули в лесу, он удален от основных дорог. Тела в крематорий везут на грузовиках и на пикапах.

Реклама

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предрек ВСУ печальную судьбу весной. Он обратил внимание, что украинские солдаты не могут воспользоваться поставками западной тяжелой техники из-за неподходящих погодных условий.

Ранее стало известно, что ВСУ готовят провокацию в районе Артемовска. Центр информационно-психологических операций Украины собирает материалы для дискредитации Вооруженных сил России.