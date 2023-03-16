Спецоперация 16 марта 2023, 08:49 ВСУ предрекли печальную судьбу весной Дипломат Полянский заявил о незавидной судьбе украинских военных весной РИА «Новости»

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Ситуация на Украине переходит в такую стадию, когда судьба боевиков ВСУ кажется незавидной. Об этом в беседе с журналисткой Ким Айверсен сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, запись беседы размещена на платформе Rumble.

«Думаю, мы все стоим сейчас на пороге очень серьезных событий, которые не складываются в пользу Украины. Что ВСУ скажут своим западным спонсорам после этого, я не знаю», — сказал он.

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Полянский отметил, что украинская армия не может воспользоваться поставками западной тяжелой техники из-за неподходящих погодных условий.

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«ВСУ уже ждет печальная судьба, у них большие потери, ситуация очень плачевная. Каждый день мы получаем сообщения о продвижении российских войск», — добавил дипломат.

По мнению зампостпреда, президент Украины Владимир Зеленский сам попал в ловушку обещаний Западу о военной победе над Россией, если поставки оружия продолжатся.

Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование в наручниках привозит новых мобилизованных бойцов в район Купянска.