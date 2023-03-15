Эксклюзив 15 марта 2023, 14:13 «Попытка переключить внимание». ВСУ готовят провокацию в районе Артемовска Политолог Ярошенко: провокацией под Артемовском Киев переключит внимание от потери города Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске / РИА «Новости»

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Центр информационно-психологических операций Украины готовит материалы для дискредитации Вооруженных сил России в районе Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Такова попытка киевского режима сохранить лицо перед своими гражданами и странами Запада после окончательной потери стратегически важного участка, объяснил «360» политолог Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

Артемовск — стратегический важный город, он открывает несколько направлений. После его освобождения наши войска смогут продвинуться дальше. Власти Украины, понимая, что они скоро потеряют город и у них откроются несколько уязвимых направлений, пытаются принизить стратегическую значимость Артемовска.

Они говорят о том, что его взятие или отступление сил ничего для них не решит с точки зрения военной стратегии, что потерянный Артемовск не повлияет на расклад сил. Они делают это сознательно.

Кампания вовсю идет, потому что когда ВСУ придется покинуть город, киевскому режиму нужно сохранить лицо перед своими жителями и западной аудиторией

Поэтому киевская пропаганда раскручивает миф о том, что Артемовск для них не важен. Но если бы это было так, украинские нацисты за него бы так сильно не рубились. То, какая там мясорубка, показывает, насколько он для них важен.

Если эта информационная кампания не сработает, ее надо будет чем-то усилить. Поэтому они могут создать очередную Бучу и дискредитировать нашу армию, организовав там провокацию, когда будут отходить. Это попытка переключить внимание со стратегической важности Артемовска.