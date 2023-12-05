Спецоперация 05 декабря 2023, 09:52 Украинские подразделения снизили интенсивность огня в зоне СВО Офицер Марочко: ВСУ снизили интенсивность огня на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины сократили интенсивность ведения артиллерийского огня на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

«На Сватово-Кременском участке на многих участках ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ред.) снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий», — отметил он.

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По мнению Марочко, снижение активности ВСУ связано с непогодой. На Краснолиманском направлении имеются трудности с доставкой боекомплектов, перемещением бойцов на огневые рубежи и корректировкой ведения огня при помощи беспилотников, уточнил RT.

Марочко уже отмечал, что противник потерял много солдат из-за некачественной подготовки и нарушений устава.

О снижении боевых возможностей ВСУ говорил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это связано с эффективной работой российской армии.