Спецоперация 01 декабря 2023, 14:02 Боевые возможности ВСУ значительно снизились Шойгу: эффективные действия ВС России снизили боевые возможности ВСУ РИА «Новости»

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Боевые возможности Вооруженных сил Украины значительно снизились из-за эффективных действий российской армии. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Группировки ВС РФ наносят украинским боевикам эффективное и мощное огневое поражение, подчеркнул министр.

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«В результате их боевые возможности значительно снижены», — добавил он.

Во время совещания Шойгу добавил, что ни поставки Украине западного вооружения, ни тотальная мобилизация не изменили ситуацию в зоне боевых действий. Эти отчаянные шаги лишь увеличили число потерь в рядах ВСУ, подчеркнул глава Минобороны России.

Вооруженные силы России за полгода контрнаступления лишились более чем 125 тысяч бойцов и 16 тысяч единиц вооружения. При этом ВС РФ действуют грамотно и решительно. Причиной больших потерь ВСУ стала плохая подготовка военнослужащих и нарушения устава, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.