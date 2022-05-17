Украинские нацисты обстреляли из «Смерча» жителей Херсона

Украинские нацисты применили реактивную систему залпового огня «Смерч» для нанесения ударов по жилым кварталам Херсона. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор уточнил, что националисты обстреливали Херсон накануне, с 10:00 до 11:00. Бандеровцы запустили по жилым кварталам 10 реактивных снарядов. Все удары отразили российские средства ПВО.

Конашенков подчеркнул, что в Херсоне нет подразделений российской армии и киевскому режиму об этом хорошо известно. Таким образом, неонацисты умышленно наносили удар по мирным горожанам в отместку за то, что они поддерживают действия России, добавил представитель оборонного ведомства.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее посетила Херсон и заявила о необходимости направить в город российских медиков. Депутат рассказала, что многие жители нуждаются в помощи узкопрофильных специалистов. Кузнецова также провела встречу с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо, с которым обсудила ряд гуманитарных вопросов.